The OA: 5 mistérios que esperamos que sejam revelados na segunda temporada

AVISO DE SPOILER: A GENTE EVITOU FALAR MUITO, MAS O TEXTO TEM INFORMAÇÕES SOBRE A PRIMEIRA TEMPORADA DE 'THE OA'

A série "The OA" é daquele tipo ame ou odeie fervorsamente. É por isso que a turma do amor à série desenvolvida por Brit Marling (também protagonista) comemorou o anúncio da Netflix de que a segunda temporada já tem data para estrear. E próxima: 22 de março.

É que a primeira temporada deixou tantas perguntas a serem respondidas, tantos mistérios a serem revelados, tantas pontas soltas que é impossível que a curiosidade não esteja a mil (foram quase três anos entre uma temporada e outra).

Na história, Prairie (Brit), desaparecida há tempos, é encontrada vagando. Cega desde a infância, segundo testemunham seus pais, ela, volta a enxergar. A sinopse mistura experiências de quase morte a outros mistérios, com personagens bem heterogêneos – de estudantes secundaristas a cientistas.

O trailer, sinto informar-lhes, traz ainda mais interrogações.

Mas, vamos nos ater às perguntas antigas. Veja cinco perguntas que – esperamos – devem ser respondidas nesta segunda temporada:

1- Prairie inventou toda a história?

Essa é a principal questão, já que French (Alfonso Sosa) encontrou uma série de livros que poderiam indicar que ela inventou toda a história que contou a ele e ao grupo. Ela contou que foi mantida como prisioneira junto a outras pessoas por um cientista maluco e obrigada a passar, repetidas vezes, por EQM (experiências de quase morte).

2 – Quem é Homer, afinal?

Homer (Emory Cohen), companheiro de cativeiro de Prairie, ouve, antes de uma de suas EQM, uma gravação dizendo: "Seu nome não é Homer". Mas o quê?

3 – A experiência que Hap conduz acontece em outros lugares?

Hap (Jason Isaacs), o cientista que mantém Prairie, Homer e outros em cativeiro como cobaias, visita um 'mentor' em um hospital. Os acontecimentos a seguir dão a entender que a prática de Hap é feita por outras pessoas.

4- Prairie é a única narradora da história?

O fato de Hap aparecer em um contexto sem Prairie, na cena acima, deixa dúvida de que a protagonista é a única narradora. Não parece mesmo que Hap contaria isso a ela. Vamos aguardar.

5 – De que lado o agente do FBI está?

O ator Riz Ahmed interpreta um agente do FBI que se aproxima de Prairie com um discurso todo bonitinho, mas, mais tarde, tenta convencer os meninos de que a história que eles têm ouvido é fantasiosa.