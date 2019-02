Netflix: 6 filmes clássicos que deixarão o catálogo em março

Uma nova temporada de novidades irá se chegar em março na Netflix, mas alguns clássicos também irão se despedir do catálogo.

Confira:

Os Intocáveis

Na Chicago de 1930, quando ainda vigora a Lei Seca, o gângster Al Capone controla o crime na cidade e o tráfico de bebidas. Para detê-lo, o agente Eliot Ness organiza um grupo de policiais incorruptíveis que recebe a alcunha de "Os Intocáveis". As ações constantes do grupo inflingem duros prejuízos em Capone, que resolve revidar com violência, enquanto a corrupção que se estende aos tribunais e à própria força policial dificulta ainda mais a missão de Ness e seus homens.

A.-I. – Inteligência Artificial

Na metade do século XXI, o efeito estufa derreteu uma grande parte das calotas polares da Terra, fazendo com que boa parte das cidades litorâneas do planeta fiquem parcialmente submersas. Para controlar este desastre ambiental a humanidade conta com o auxílio de uma nova forma de computador independente, com inteligência artificial, conhecido como A.I. É neste contexto que vive o garoto David Swinton, que irá passar por uma jornada emocional inesquecível.

Proposta Indecente

Um casal enfrentando dificuldades financeiras resolve tentar a sorte em Las Vegas, mas nada consegue. No entanto, conhecem um bilionário (Robert Redford) que oferece um milhão de dólares ao marido (Woody Harrelson) para permitir que sua mulher (Demi Moore) vá para cama com ele por apenas uma noite. De imediato há um choque por parte do casal, mas tal proposta significava o fim dos seus problemas. Só que eles não contavam com as consequências que tal oferta traria.

Alfie – O sedutor

Alfie é um homem mulherengo, que pula de cama em cama com a facilidade com a qual troca de roupa. Charmoso, ele possui uma legião de conquistas em sua vida amorosa. Porém, quando uma das mulheres com quem se relaciona lhe diz que está grávida, ele passa a enfrentar dilemas morais sobre seu modo de vida.

A Firma

Mitch McDeere é um jovem advogado vai trabalhar com um alto salário e diversas vantagens em uma firma em Memphis. Porém, logo descobre que a empresa onde trabalha está envolvida com lavagem de dinheiro da Máfia e que todos os advogados que saíram ou tentaram sair da firma morreram precocemente, de forma misteriosa. O filme questiona o código de ética, que mantêm em sigilo da relação do advogado com o cliente, que proíbe por toda a vida que um crime cometido por um cliente seja revelado por seu advogado.

Monty Python: O Sentido da Vida

Nesse filme, a trupe de comediantes britânicos Monty Python ganha a tela para satirizar a medicina, a igreja, os militares, o sexo, e tudo o que é levado a sério demais pelos seres humanos normais. A ousadia lhes valeu o Prêmio Especial do Júri no Festival de Cannes.