Marina Ruy Barbosa ganha funk após polêmica: Brasil te ama!

Marina Ruy Barbosa viu o nome cair em um verdadeiro furacão na semana passada ao ser apontada como suposta pivô da separação de José Loreto e Débora Nascimento.

A atriz negou o caso com o colega de elenco de o Sétimo Guardião em comentário no Instagram.

"Apontada por fofoqueiros da internet, que devem assistir muita televisão. Eu amo meu marido e sou muito feliz no casamento. Nunca teria nada com José Loreto além de uma parceria profissional. Completamente infundado tudo isso. Não tive absolutamente nada com José Loreto. Não sei como estava a situação dele com ela, mas não sou a pivô e nem responsável pela separação", declarou.

Além do apoio dos fãs, Marina também ganhou um funk em seu homenagem. o MC Romy fez a música Marina, o Brasil Te Ama para defender a ruiva.

Veja a letra:

"Marina estamos com você, o Brasil te ama.

A ruivinha sensação, pura explosão.

Ela é a nossa luz, bela, talentosa e não tem comparação.

Marina, Marina

O Brasil te ama

Marina, marina

O Brasil te ama

Marina, marina

O Brasil te ama

Marina, Marina

O Brasil te ama"