Katy Perry revela detalhes do pedido de Orlando Bloom e era impossível não dizer 'sim'

Fevereiro foi um mês muito especial para Katy Perry e Orlando Bloom! Agora o casal está noivo e a história do pedido não deixa dúvidas de que o ator é um dos poucos românticos que ainda restam.

Em entrevista durante o programa de Jimmy Kimmel, a cantora revelou exatamente como tudo aconteceu no último dia 14:

“Era Dia dos Namorados, fomos jantar e achei que íamos ver um pouco de arte depois do jantar, mas viajamos de helicóptero. O engraçado é que tivemos champanhe no helicóptero e a caixa [do anel] estava no bolso dele e ele tinha escrito tudo o que queria dizer em papel, ele estava lendo o bilhete, a garrafa de champanhe quebrou e vazou por toda parte e ele ficou lutando para tirar a caixa do bolso do casaco, mas era muito grande. Ele rasgou o casaco, deu uma cotovelada na garrafa, mas continuou lendo o papel”.

Você deve estar pensando que tudo foi muito bem planejado, mas nada saiu como o esperado! Na verdade, o final não poderia ser melhor.

“Foi muito doce, nós pousamos em um telhado e toda a minha família e amigos estavam lá, ele se saiu muito bem”, confessou a noiva.

O relacionamento começou em 2016 em uma festa após a entrega do Globo de Ouro, e em março do ano seguinte eles decidiram dar um tempo, mas voltaram alguns meses depois.

Confira a entrevista completa em inglês: