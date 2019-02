NOTÍCIA ATUALIZADA: Fábio Assunção faz triste desabafo sobre alcoolismo

O ator Fábio Assunção, 47 anos, fez um triste desabafo sobre alcoolismo nesta quarta-feira (27). O comunicado foi compartilhado pela comediante Tata Werneck no Instagram.

NOTÍCIA ATUALIZADA: Fábio Assunção desmente declaração sobre dependência química

[O ator Fábio Assunção desmentiu declaração sobre dependência química. O assunto, compartilhado pela humorista Tata Werneck, ganhou grande repercussão nas redes sociais.]

Confira na íntegra: "Sei que vocês têm motivos para zombar e brincar com a situação que ocorreu comigo, porém, estou em um momento delicado da vida, alcoolismo é sim uma doença, já fiquei internado, já fui preso, já perdi atuações em novela, já perdi alguns familiares, tudo por causa dessa doença”.

Reprodução

“Eu quero parar de beber, mas não consigo, estou lutando contra isso todos os dias, às vezes penso no pior, o que me deixa mais triste é as zombações que escuto todos os dias, achando que é normal brincar com algo tão sério. Peço desculpas a todos os transtornos causados nos últimos tempos e quero dizer que apesar de tudo não vou desistir. Obrigado a todos pelas orações", dizia o comunicado.

Leia também: Helicópteros, roupa rasgada e garrafa quebrada: Katy Perry revela detalhes do pedido de Orlando Bloom e era impossível não dizer ‘sim’