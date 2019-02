Ex-esposa de Bradley Cooper justifica comentário polêmico sobre relação com Lady Gaga

Desde a cerimônia do Oscar no último domingo, um dos assuntos mais comentados tem sido a performance de “Shallow” de Lady Gaga e Bradley Cooper. Os dois viveram um par romântico e cheio de química em “Nasce uma Estrela”.

No entanto, enquanto a atual parceira do ator, Irina Shayk, tem tratado o tema com tranquilidade, a ex-esposa do famoso (Jennifer Esposito) entrou no centro de uma polêmica que precisou ser esclarecida no Instagram.

Tudo começou quando o ator David Spade fez uma publicação sobre Gaga e Copper, na qual ele perguntou se havia a possibilidade de que os dois não estivessem tendo uma relação extraconjugal.

Jennifer não perdeu tempo e se manifestou, comentando o assunto com um simples e irônico "Ha".

A reação virou assunto na Internet e Jennifer decidiu gravar um vídeo para explicar o que realmente quis dizer com o comentário:

"Eu ri, literalmente, com isso, porque o que ele disse foi muito ousado e eu achei engraçado. Estou permitida de pensar que algo é engraçado. Existem muitas questões em nosso país e no mundo que merecem nossa atenção, e eu desejaria que dedicassem um minuto de toda essa loucura e coisas sem sentido ao que realmente importa", justificou.

Jennifer ainda revelou que está o mais distante possível de todo o acontecimento:

“Eu não vi o Oscar, eu não sei o que aconteceu, eu não me importo, eu acabei de escrever um comentário sobre algo que eu achei engraçado, descobrindo que as pessoas estão formando todos os tipos de opiniões sobre mim, ou eles … é uma loucura” , concluiu.

