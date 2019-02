Diário de uma Paixão entrará para catálogo da Netflix, mas com final muito diferente

O longa de 2004 "Diário de uma Paixão" é um dos romances mais queridos do cinema, e finalmente poderá ser visto também na plataforma de streaming da Netflix.

Estrelado por Ryan Gosling e Rachel McAdams, a história é inspirada no livro homônimo de Nicholas Sparks. Nela, os dois vivem um casal que vive diversos obstáculos, como a distância geográfica e outras pessoas, para ficarem juntos.

O final é emocionante, e uma das cenas mais tocantes de toda a obra. Porém, a versão que já chegou à Netflix britânica traz um fim muito diferente do que conhecemos.

Pelo Twitter, usuários da plataforma postaram sua reação ao novo final – aparentemente menos emocionante –, que não foi nada positiva.

Uma internauta criou uma hipótese para justificar o "fim alternativo". "Se eu me lembro corretamente, o final do livro é diferente e tem uma sequência para Diário de uma Paixão, chamada The Wedding", contou. "E se eu me lembro corretamente, Noah ainda está vivo no segundo livro!"

IF I remember correctly, the ending in the book is different and there is a sequel to The Notebook call The Wedding. And if I remember correctly, Noah is still alive in the 2nd book!

— Vanessa (@Noosiekins) February 27, 2019