Climão antigo! Irina Shayk parou de seguir Lady Gaga antes de dueto com Bradley Cooper no Oscar

A convivência nas premiações pode até ter sido pacífica, com abracinhos e sorrisos, mas, Irina Shayk, namorada de Bradley Cooper, não é próxima da diva, que contracenou com ele em "Nasce uma Estrela", também dirigido por ele.

Segundo o jornal The Sun, a modelo russa, 33 anos, deixou de seguir a cantora no Instagram em 30 de janeiro – quase um mês antes da premiação do Oscar, realizada no último domingo e que teve como grande destaque o dueto de "Shallow", música que Gaga fez para o filme e que ganhou uma estatueta.

Irina Shayk cumprimenta Lady Gaga no Oscar / Getty Images

Gaga e Cooper demonstraram, em cena e durante o Oscar, uma grande sintonia e química, o que fez a torcida para que eles se relacionem crescesse ainda mais.

Lady Gaga beija Irina Shayk no Oscar 2019 / Getty Images

A cantora terminou o noivado com seu empresário, Christian Carino, recentemente. Já Bradley continua com Irina, com quem tem uma filha de um aninho.