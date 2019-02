Sem patrocínio da Caixa, Belas Artes reajusta valor do ingresso

Vai ficar mais caro ver filmes no Cine Belas Artes a partir desta quinta-feira (28). De quinta a domingo, o ingresso passa de R$ 30 para R$ 34. Às terças e quartas, o valor vai de R$ 22 a R$ 24. O dia mais barato continua sendo a segunda, que varia de R$ 18 para R$ 20 e segue com a promoção de meia entrada para quem apresentar a carteira de trabalho.

O reajuste acontece na esteira de outra notícia que pode fechar o tradicional cinema de rua de São Paulo: o fim do patrocínio do espaço pela Caixa Econômica.

Assinado no início de 2014 e prorrogável por cinco anos, o contrato viabilizou a reabertura do cinema após ele ter sido fechado em 2011. O montante anual de R$ 1,8 milhão custeava o aluguel. Outros R$ 7 milhões, captados com a iniciativa privada, foram utilizados para a reforma do prédio.

Em nota distribuída na terça-feira (26), o Belas Artes afirmou estar em busca de um novo patrocinador. Caso isso não aconteça, o espaço pode fechar de novo em dois meses.

Cinemas de rua têm dificuldade de se manter apenas com bilheteria e bombonière, especialmente quando a programação prioriza filmes independentes. É o caso do Espaço Itaú e do Cinearte Petrobras – ambos patrocinados.

Enquanto isso, a sociedade civil já se mobiliza, retomando o movimento que produziu um abaixo-assinado com mais de 90 mil assinaturas pedindo a retomada do cinema.

Nas redes sociais, frequentadores passaram a sugerir a empresas que se tornem apoiadoras do espaço. O grupo “Vamos Juntos ao Cinema?”, que organiza idas coletivas a sessões, também marcou um ato “de amor” para o dia 17 de março.

“É para as pessoas demonstrarem o carinho e a força que essa marca tem para que os patrocinadores entendam que essa pode ser uma visibilidade boa”, afirma Gleison Nascimento, 25, idealizador do projeto.