Anitta e Ludmilla lançam primeira parceira em 'Favela Chegou'; assista clipe

Tidas como rivais durante anos, as cantoras Anitta e Ludmilla lançaram sua primeira parceria nesta quarta-feira (27).

"Favela Chegou" foi gravado no Jeunesse Arena, no Rio, em janeiro, para o DVD "Hello Mundo". Este é o primeiro álbum ao vivo de Ludmilla.

O lançamento da música estava previsto para março, mas foi adiado para emplacar como um dos hits do Carnaval 2019.

Assista ao clipe: