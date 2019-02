A união entre Queen e Adam Lambert ganharará documentário na TV americana

A banda Queen retornou rapidamente à fama após o lançamento do longa Bohemian Rhapsody, que conta a trajetória da banda, focando na vida de seu vocalista Freddie Mercury.

No entanto, a banda não terminou após a morte de seu frontman: o Queen continua vivo, e tocando por palcos no mundo todo. Mas agora, quem toma o microfone é o cantor Adam Lambert, que fez sua carreira no pop após participar do reality show American Idol.



LEIA MAIS:

Perdeu ‘Shallow’ no Oscar? Confira a performance completa de Lady Gaga e Bradley Cooper

Você pode conferir a apresentação dessa mistura na abertura dos Oscars 2019, no último domingo, ou ainda em 2015, quando eles tocaram no Rock in Rio. E agora, uma emissora de TV norte-americana anunciou que irá contar a história de como essa união surgiu.

Nesta terça-feira, a ABC divulgou que lançará um documentário sobre o Queen e Adam, chamado The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story – ou "O show deve continuar: a história de Queen + Adam Lambert".

Não se sabe se o documentário será exibido no Brasil, mas sua estreia nos Estados Unidos será no dia 29 de abril.