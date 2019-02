Perdeu 'Shallow' no Oscar? Confira a performance completa de Lady Gaga e Bradley Cooper

Um dos momentos mais aguardados da noite do último domingo (24) era a performance de "Shallow" no palco do Oscar. Ao lado de Bradley Cooper, Lady Gaga apresentou a música principal da trilha sonora de "Nasce uma Estrela".

A apresentação foi um dos pontos altos da cerimônia. Com "Shallow", a cantora e atriz garantiu seu primeiro Oscar, ao vencer o prêmio de Melhor Canção Original. A estatueta foi a única da produção, que havia sido indicada em oito categorias.

"Eu trabalhei duro por muito tempo para chegar até aqui. Não é sobre ganhar, é sobre não desistir. Se você tem um sonho, lute por ele. Existe uma disciplina na paixão. Não é sobre quantas vezes você foi rejeitado, caiu e teve que se levantar. É sobre quantas vezes você fica em pé, levanta a cabeça e segue em frente", disse Gaga, em seu discurso de agradecimento.

Lady Gaga disponibilizou a performance completa no YouTube nesta segunda-feira (25). No vídeo, dá para acompanhar desde o momento em que os artistas sobem de mãos dadas ao palco – em alta definição.

Assista a performance completa de "Shallow", com Lady Gaga e Bradley Cooper: