O que você não viu no Oscar! A imagem que prova a boa relação entre Lady Gaga e Irina Shayk, companheira de Bradley Cooper

Bradley Cooper e Lady Gaga exalaram uma química extrema no Oscar 2019. O evento ocorreu na noite de domingo (24), em Los Angeles (Estados Unidos).

E são muitos os boatos de que Irina Shayk, esposa do ator, teria uma possível desavença com a cantora, devido ao forte relacionado com o companheiro.

No entanto, a modelo russa teve um gesto que ganhou grande repercussão. Depois que Gaga ganhou o Oscar pela música "Shallow", do filme “Assim Nasce Uma Estrela”, Shayk a recebeu na primeira fila com um grande abraço.

Embora a conexão entre Gaga e Cooper fosse inegável, Shayk não estava muito preocupado com isso. Isso também foi comprovado pelo gesto Irina. O momento foi flagrado e compartilhado nas redes sociais. Confira ao vídeo:

Ladies, gentlemen, #Oscars winner @ladygaga has entered Dolby for first time since winning for “Shallow.” She hugs Irina Shayk, Sam Elliott and Bradley Cooper, and she tries to hand him her statue for their creative collaboration. pic.twitter.com/7O3OcSO2xc

— Chris Gardner (@chrissgardner) February 25, 2019