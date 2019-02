Música de Sonic é usada em vídeo oficial do governo Bolsonaro

Nesta terça-feira, 26, Jair Bolsonaro publicou em seu Twitter oficial um vídeo sobre as obras de infraestrutura sendo monitoradas por seu governo. No entanto, o que chamou atenção foi a música de fundo: um instrumental épico que logo foi identificado como parte da trilha sonora do jogo Sonic.

Após o reconhecimento da música, que fez parte de uma versão de 2006 do icônico jogo da SEGA, os internautas colocaram o assunto nos trending topics da rede social.

Investimento no Brasil e não em outros países para formarem alianças espúrias a fim de se manterem no poder! Um dos grandes diferenciais de nosso governo. Governar para o Brasileiro e não para o Foro de SP! pic.twitter.com/4Amj9TuEYY — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 25, 2019

Com a exposição, o Twitter oficial do personagem citou a mensagem do presidente, e comentou, em inglês: "Hoje em 'Lugares onde nós não esperávamos ouvir a trilha sonora de Sonic de 2006':"