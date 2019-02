Mostra destaca design e arquitetura de Ruy Ohtake

O olhar do arquiteto Ruy Ohtake para a sociedade pode ser testemunhado na assinatura que ele imprimiu em vários edifícios que hoje marcam a paisagem urbana de São Paulo, como Hotel Unique e o prédio onde fica o Instituto Tomie Ohtake.

Esse universo pode ser melhor compreendido, a partir desta terça-feira (26), em duas exposições com perspectivas distintas dos processos criativos do artista.

Em parceria com o Museu Oscar Niemeyer, de Curitiba, o Museu da Casa Brasileira (av. Faria Lima, 2.705, tel.: 3032-3727; de ter. a dom., das 10h às 18h; R$ 10) destaca o lado arquiteto de Ohtake na mostra “A Produção do Espaço”, que reúne 42 projetos seus a partir de maquetes, desenhos, plantas, fotografias e vídeos selecionados por Agnaldo Farias.

Já com a exposição “O Design da Forma”, o Instituto Tomie Ohtake (av. Faria Lima 201, tel.: 2245-1900; de ter. a dom., das 11h às 20h; grátis) se debruça sobre a faceta de designer dele, com a apresentação de 25 peças escolhidas, pelos curadores Fábio Magalhães, Marili Brandão e Priscyla Gomes, que traduzem o interesse do artista pelo risco.