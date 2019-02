Morre aos 71 anos compositor Tavito Carvalho, do Clube da Esquina

O cantor, compositor e músico mineiro Luís Otávio Carvalho, conhecido como Tavito Carvalho, morreu nesta terça-feira (26), na capital paulista, aos 71 anos. Tavito Carvalho fez parte do Clube da Esquina, na década de 1970. Tavito estava internado há uma semana no Hospital Sancta Maggiore, no bairro Pinheiros, para tratar um tumor de orofaringe (região que envolve boca, língua, palato e faringe).

A filha do cantor, Júlia Carvalho, informou, por meio do Facebook, que o pai será velado no cemitério da Vila Alpina a partir das 23h. A cremação ocorrerá no crematório da Vila Alpina, quarta (27), às 11h.

Lô Borges, também por meio do Facebook, lamentou a morte do parceiro. “Partiu hoje meu grande e talentoso amigo Tavito, que tanto contribuiu para a Música Popular Brasileira e, em especial, para a música do Clube da Esquina. Descanse em paz, querido amigo!”, escreveu.

Entre as composições, a mais famosa é Casa no campo, interpretada por Elis Regina, e composta em parceria com Zé Rodrix.

Tavito compôs também, em parceria com Aldir Blanc, a música Coração Verde Amarelo, que virou jingle das transmissões da TV Globo na Copa do Mundo de 1994.

O último trabalho dele foi o álbum Mineiro, lançado em 2014.