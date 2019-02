Ator José de Abreu se 'autoproclama' presidente do Brasil: 'Igual na Venezuela'

O ator José de Abreu achou uma maneira divertida de tecer comentários políticos em sua conta no Twitter.

Na madrugada desta segunda-feira, ele trocou sua foto de perfil para uma montagem sua com faixa presidencial, e num fundo da bandeira do Brasil, como uma foto oficial. E tweetou: "A partir de hoje eu sou o auto-declarado Presidente do Brasil."

A partir de hoje eu sou o auto-declarado Presidente do Brasil. Igual fizeram na Venezuela. Lula está nomeado chefe da casa civil, militar e religiosa do Brasil. — José de Abreu, autoproclamado Presidente do Brasil (@zehdeabreu) February 26, 2019

Satirizando o slogan de campanha de Jair Bolsonaro, o ator criou seu próximo lema: "Brasil ao lado de todos", nem acima, nem abaixo. Além disso, repetiu a frase "nossa bandeira jamais será laranja" – uma referência ao bordão anti-petismo e anti-comunismo de Bolsonaro, e à atual investigação de candidaturas-laranja no partido do presidente, o PSL.

Ele também fez uma série de postagens com "medidas" suas como "presidente autoproclamado".

Primeiro ato após assumir será mudar a Capital do País para o Nordeste. — José de Abreu, autoproclamado Presidente do Brasil (@zehdeabreu) February 26, 2019

A Vale vai voltar a se chamar Vale do Do Rio Doce e terá que passar a eternidade limpando os rios do Brasil. — José de Abreu, autoproclamado Presidente do Brasil (@zehdeabreu) February 26, 2019

Com a brincadeira, Zé conseguiu colocar seu nome e apelido entre os trending topics no Twitter, enquanto diversos internautas declaravam apoio ao "novo presidente".

Assim como o atual presidente, ele citou o nome de seus indicados para os Ministérios pelo Twitter, mas apontando políticos da esquerda e celebridades.

A piada faz referência à autodeclaração de Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Guaidó é líder da Assembleia Nacional, e tem operado como comandante da oposição ao presidente em exercício Nicolás Maduro, considerado por muitos ilegítimo.