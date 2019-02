Grupo BTS é nomeado como o segundo maior artista global do ano

O ano de 2018 foi incrível para o grupo sul-coreano BTS. E a boy band de k-pop continua colhendo frutos, conforme revelou o site Soompi.

Os jovens ganharam mais um reconhecimento. Desta vez da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI). A IFPI é uma organização sem fins lucrativos que representa a indústria da música gravada em todo o mundo.

Congratulations to all the #IFPIGlobalArtistChart 2018 chart toppers!

Here are the official Top 10 best-selling artists 🏆 👏

1️⃣ @drake

2️⃣ @bts_twt

3️⃣ Ed Sheeran

4️⃣ @PostMalone

5️⃣ @Eminem

6️⃣ @QueenWillRock

7️⃣ @ImagineDragons

8️⃣ @ArianaGrande

9️⃣ @LadyGaga

🔟 @BrunoMars pic.twitter.com/ogUAg7nuR2

— IFPI (@IFPI_org) February 26, 2019