Netflix: 5 séries que ensinam sobre sexo

Se você acha que “Sex Education” é a única série da Netflix que ensina sobre sexo, outros quatro achados do catálogo provam exatamente o contrário.

Confira outras produções que falam e ensinam sobre o assunto:

1. Big Mouth

A animação segue os passos dos adolescentes que enfrentam a puberdade, os primeiros impulsos sexuais e até mesmo o assédio sexual, tirando do tabu o sexo e a diversidade corporal.

Reprodução / Netflix

2. Sex Education

Otis é um virgem com ansiedade social que é filho de uma terapeuta sexual. Por ter crescido cercado por manuais, vídeos e conversas abertas sobre sexualidade, ele torna-se um expert no assunto – mesmo que contra sua vontade. Com a ajuda de Maeve, ele inicia uma clínica clandestina dentro da escola, ajudando os colegas com problemas sexuais em troca de dinheiro.

Reprodução / Netflix

3. Wanderlust – Navegar É Preciso

Depois de anos juntos, a vida sexual deles esfriou. Incapazes de reacender a paixão, uma terapeuta e o marido decidem abrir o casamento.

Reprodução / Divulgação

4. Easy

A série explora vários personagens de Chicago que se aprofundam no moderno labirinto de amor, sexo, tecnologia e cultura.

Reprodução / Divulgação

5. Grace and Frankie

Jane e Lily lidam com um porblema que elas não esperavam: seus respectivos maridos, com que foram casadas a vida toda, anunciam que estão apaixonados um pelo outro e que planejam se casar. A vida sexual feminina na velhice quase nunca é abordada, mas neste programa essa questão – assim como o orgasmo, sexualidade, entre outros – faz isso de maneira divertida e necessária.