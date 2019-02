Bohemian Rhapsody: Conheça Marc Martel, a voz de Freddie Mercury no filme

Um dos grandes vitoriosos da cerimônia do Oscar 2019 no último domingo (24) foi o filme "Bohemian Rhapsody". Com quatro estatuetas – incluindo a de Melhor Ator para Rami Malek, a cinebiografia da banda Queen também foi um sucesso estrondoso de bilheteria.

Leia mais:

Com vitórias do Oscar 2019, Marvel ultrapassa DC e detém mais estatuetas

Green Book: Conheça os personagens reais por trás da história do ganhador de Melhor Filme do Oscar

A performance de Malek impressiona quem assiste ao filme e pode até nos fazer esquecer que ele não é realmente o Freddie Mercury. Contudo, como já dissemos nas curiosidades sobre o filme, quando ele aparece em ação, soltando a voz, na verdade está sendo dublado por uma mistura de sua própria voz, a voz original de Mercury e uma terceira. Esta última é do cantor Marc Martel.

Marc Martel nasceu em Montreal, no Canadá, e é o vocalista de uma banda de rock gospel e pop rock. Em 2011, resolveu participar de um tributo da banda Queen, chamado The Queen Extravaganza – criado pelo baterista Roger Taylor. Martel gravou um vídeo cantando "Somebody to Love" e, em poucos dias, alcançou a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube. Hoje, o cover já conta com mais de 18 milhões de acessos.

Confira:

Após essa performance, Martel foi convidado para ir ao programa da apresentadora Ellen DeGeneres. Ele garantiu sua vaga no The Queen Extravaganza, onde se apresentou até 2017.

O cantor chegou, inclusive, a ser mencionado por internautas durante a performance do Queen no Oscar. Embora Adam Lambert seja a melhor escolha para o integrantes da banda britânica – "Adam não quer substituir Freddie, cada um tem sua característica", disse Taylor em 2015, quando estiveram no Brasil para o Rock in Rio -, muitos fãs pediram que Martel fosse o vocalista na cerimônia da Academia.

Seja como for, é impressionante a semelhança entre as vozes de Marc Martel e Freddie Mercury.

Assista ao canadense cantando outros hits do Queen: