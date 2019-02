'Benzinho', 'Tinta Bruta' e outros filmes nacionais estão na programação de mostra de cinema na USP

A diversidade tem sido uma tônica constante no cinema nacional, e isso fica evidente na programação da oitava edição da mostra Novíssimo Cinema Brasileiro, que ocupa o Cinusp Paulo Emílio e a Sala Maria Antônia até o dia 24 de março.

Serão exibidas 21 produções de diferentes gêneros, entre títulos que foram destaque da crítica ao longo de 2018, como “Benzinho” e “Tinta Bruta”, e outros inéditos, tudo em sessões gratuitas.

A programação prevê sete pré-estreias de filmes como “Inferninho”, de Guto Parente e Pedro Diógenes exibido no Festival de Roterdã, e “A Sombra do Pai”, da diretora Gabriela Almeida Amaral.

O evento se complementa com a realização de sessões seguidas por debates com realizadores e professores.

Nesta terça-feira (26) serão exibidos “Ex-Pajé”, de Luiz Bolognesi (16h), e “A Cidade do Futuro”, de Marilia Hughes Guerreiro e Cláudio Marques (19h), no Cinusp. A programação completa pode ser conferida no site do Cinusp.

