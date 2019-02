Trump acusa 'ataque racista' em discurso de Spike Lee no Oscar 2019

Nem todos ficaram contentes com a vitória do diretor Spike Lee no Oscar 2019.

Após vencer a estatueta de Melhor Roteiro Adaptado por "Infiltrados na Klan", Lee – que era um dos favoritos a Melhor Diretor – deu um discurso sobre a história do racismo e do genocídio negro nos Estados Unidos.

O diretor também fez um ataque indireto ao presidente Donald Trump, pedindo aos estadunidenses para "fazer a escolha certa" em 2020. Neste ano, as eleições para presidência dos Estados Unidos ocorrem, e certamente Donald Trump concorrerá para se reeleger.

Trump utilizou sua conta no Twitter para responder à menção de Spike Lee, acusando-o de ter feito um "ataque racista ao presidente".

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019