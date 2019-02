A reação de Irina Shayk durante a apresentação de Lady Gaga e Bradley Cooper no Oscar

Os grandes protagonistas do Oscar 2019 foram, sem dúvida, Lady Gaga e Bradley Cooper. As estrelas do filme "Assim Nasce Uma Estrela" exalaram química, paixão e alegria na noite de gala.

Um dos momentos mais emocionantes foi quando Lady e Bradley subiram ao palco para cantar o grande sucesso "Shallow".

Irina Shayk (esposa do ator), visualmente emocionada, aplaudiu o momento com muito entusiasmo, conforme revelou o portal “E Online”. Confira a apresentação:

Com isso, ela mostra que está bem segura com a relação e que não se importa com os comentários da internet sobre um possível affair entre Gaga e Cooper.

Cooper e Shayk já têm quase quatro anos de relacionamento e uma filha. O casal é muito reservado sobre sua vida privada.

