Perdeu a abertura do Oscar? Assista a performance da banda Queen, com Adam Lambert no vocal

A cerimônia de premiação do Oscar 2019 aconteceu neste domingo (24) e contou com uma série de performances musicais – de Lady Gaga a banda Queen, teve shows para todos os gostos.

Os integrantes da banda Queen chamaram o cantor Adam Lambert – que ficou no vocal – para abrir a noite mais importante do cinema hollywoodiano. Juntos, eles entoaram "We Will Rock You" e "We Are the Champions".

Baseado na história da banda britânica, "Bohemian Rhapsody" foi um dos filmes que concorriam ao Oscar, com cinco indicações. Levou quatro: Ator – para Rami Malek, que interpretou Freddie Mercury -, Edição, Edição de Som e Mixagem de Som.

Assista a performance: