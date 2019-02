Com vitórias do Oscar 2019, Marvel ultrapassa DC e detém mais estatuetas

Após as quatro vitórias na noite deste domingo (24) na cerimônia de premiação do Oscar, a Marvel deixou a rival DC comendo poeira.

Levando em consideração todos os filmes já adaptados a partir de HQs de ambas editoras, a casa dos Vingadores acumula agora sete estatuetas, contra seis do lar da Liga da Justiça.

Os filmes com o selo Marvel reconhecidos pela Academia são: "MIB: Homens de Preto" (Maquiagem, em 1998), "Homem-Aranha 2" (Efeitos Visuais, em 2005), "Operação Big Hero" (Animação, em 2015), "Pantera Negra" (Trilha Sonora, Figurino e Design de Produção, em 2019) e "Homem-Aranha: No Aranhaverso" (Animação, em 2019).

Já a DC contabiliza Oscar nas seguintes produções: "Superman: O Filme" (Efeitos Visuais, em 1979), "Batman" (Direção de Arte, em 1990), "Estrada para a Perdição" (Fotografia, em 2003), "Batman: O Cavaleiro das Trevas" (Ator Coadjuvante – postumamente, para Heath Ledger – e Edição de Som, em 2009) e "Esquadrão Suicida" (Maquiagem e Penteados, em 2017).

Contudo, se levar em consideração apenas os universos compartilhados mais recentes – Universo Cinematográfico Marvel (MCU) e Universo Estendido DC (DCEU) – a diferença passa a ser maior. Isso porque do DCEU, apenas "Esquadrão Suicida" tem Oscar, enquanto "Pantera Negra", do MCU, terminou a noite com três estatuetas. "Homem-Aranha: No Aranhaverso" não integra o MCU.

Ambos os selos editoriais acumulam 30 indicações da Academia.