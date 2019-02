Oscar 2019: Lady Gaga manda recado poderoso em discurso após Oscar por Shallow

Lady Gaga não costuma poupar emoção ao receber seus prêmios. Foi assim na noite deste domingo, 24 de fevereiro, quando, após uma apresentação emocionante ao lado de seu diretor e companheiro de cena, Bradley Cooper, ganhou o prêmio de melhor música por "Shallow".

Leia mais:

Lady Gaga ou Audrey Hepburn? Cantora surpreende com o look mais sóbrio de sua história no tapete vermelho

Oscar 2019: O histórico de atuação de Lady Gaga começou com ‘ponta’ em Família Soprano

Os little monsters, como se autointitulam os fãs da diva, receberam um recado poderoso da mother monster. "Vocês que estão sentados no sofá agora: nosso trabalho demora e exige muito esforço. Mas não é só ganhar. Tem a ver com não desistir. Se você tem um sonho, lute por ele", disse ela.

Abaixo, o momento da apresentaçao: