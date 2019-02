Oscar 2019: Glenn Close explica como conheceu mãe de Lady Gaga

A atriz Glenn Close, uma das finalistas desta edição do Oscar, disse que já conhecia a mãe de Lady Gaga, Cynthia Germanotta, e que se tornou amiga dela.

Em entrevista ao portal E!, durante o tapete vermelho deste domingo (24), a veterana explicou sua admiração pela mãe da cantora.

"Acho que conheci Cynthia no Bring Change to Mind Gala para a minha fundação, que é contra o estigma em torno da doença mental. Elas fazem um trabalho maravilhoso com a fundação de Gaga e são pessoas realmente boas", afirmou.

Glenn Close concorreu pela sétima vez ao Oscar, mas perdeu a estatueta para Olivia Colman, protagonista de "A Favorita".