Amy Adams perde Oscar mais uma vez e fãs não perdoam Academia; veja reações

Temos uma 'nova Leonardo DiCaprio'? A atriz Amy Adams perdeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Regina King neste domingo (24). A estrela de "Vice" foi indicada pela sexta vez ao prêmio, mas não conseguiu a tão sonhada estatueta.

Com a derrota, Adams quebra o "recorde" de DiCaprio, que venceu em sua sexta indicação, por "O Regresso", filme de 2016.

A real recordista em indicações é a atriz Meryl Streep, nomeada 21 vezes. Contudo, a queridinha da Academia já acumula três vitórias: em 1980, 1983 e 2012. É quase um milagre que ela não tenha figurado nesta edição como Atriz Coadjuvante por seu papel em "O Retorno de Mary Poppins".

Os fãs de Amy Adams não perdoaram a Academia e criticaram a premiação.

Confira as reações:

Daqui a pouco a Amy Adams tá lutando com um urso pra levar a estatueta pra casa

amy adams discutindo com o fantasma zikado do dicaprio que desgrudou dele pra colar no cangote DELA pic.twitter.com/oZLJupPZFE

— larissa joy nolan (@camiIIiepreaker) February 25, 2019