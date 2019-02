'Amadureci de um mês para o outro', afirma Nego do Borel após caso de transfobia

Em conversa com o colunista Léo Dias, o cantor Nego do Borel contou como têm passado após a polêmica envolvendo Luisa Marilac e acusações de transfobia.

O artista sofreu boicotes e retaliação pela própria Luisa e a comunidade LGBT após responder de forma ríspida um comentário dela em seu Instagram.

"Foi um momento de aprendizado", conta. "Eu errei e aprendi muito. Já viu alguém amadurecer de um mês pro outro? Aconteceu comigo".

Ele conta como o ocorrido lhe causou um crescimento pessoal. "Foi bom para eu saber o tamanho que eu estou, a responsabilidade e entender a comunidade LGBT, que sempre respeitei e hoje respeito ainda mais".

Não foi a primeira vez que Nego do Borel gerou controvérsia entre o público LGBT. Um de seus clipes, em que se traveste e beija outro homem, foi duramente criticado.

"Eu ainda estou me recuperando, porque fiquei mal, triste", confessa. "Mas Papai do Céu está me abençoando, e bola pra frente".

Ele também negou qualquer briga com a cantora Anitta, com quem já fez parceria, e se encontrava afastado. "A gente se fala direto", alegou, "agradeço muito o que ela já fez por mim".