Morre D'Artagnan Júnior, ator da novela Salve Jorge

Neste domingo, 24, faleceu o ator José D'Artagnan Júnior, no Rio de Janeiro.

D'Artagnan enfrentava há anos uma doença no fígado. Seu velório será realizado nesta terça-feira, 26, no Cemitério do Caju, na Região Portuária do Rio.

A notícia foi dada pelo colega de profissão Miguel Falabella, em seu Instagram. "Hoje, finda-se uma era", escreveu. O ator agradeceu as "gargalhada" e os "bons momentos que passaram juntos".

Seu último trabalho na televisão foi na novela da Rede Globo, "Salve Jorge". D'Artagnan participou de mais de 20 programas, incluindo Insensato Coração (2011), O Profeta (2006) , Da Cor do Pecado (2004) e Kubanacan (2003).