MC Loma e as Gêmeas Lacração lançam aposta para o Carnaval 2019; ouça 'Malévola'

As donas do Carnaval 2018 estão de volta! Com "Malévola", MC Loma e as Gêmeas Lacração esperam obter o mesmo sucesso que na temporada anterior, quando alcançaram a fama com "Envolvimento".

O clipe foi lançado na noite deste domingo (24) e, após 12h no ar, já conta com 2,8 milhões de visualizações.

A música marca o retorno do trio, que estava sem novos lançamentos desde agosto. MC Loma havia sido impedida pela Justiça de seguir gravando músicas caso não voltasse a estudar (entenda).

Elas também romperam e processaram o empresário Marcelo Fernandes, da produtora Start Music. Isso porque em shows com cachê de R$ 20 mil, era repassado apenas R$ 3 mil ao trio.

Assista ao clipe: