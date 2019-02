Krysten Ritter, a Jessica Jones, mostra barriguinha de grávida no Oscar

Após o cancelamento de "Jessica Jones" e outras séries da Marvel produzidas pela Netflix, Krysten Ritter, que interpretou a heroína na série, anunciou uma novidade.

Ela está grávida de seu primeiro filho! Até então, Krysten não havia mostrado a novidade. Ao lado do namorado, Adam Granduciel, vocalista da banda The War on Drugs, exibiu a barriguinha no tapete vermelho.

Ainda não se sabe de quanto tempo Krysten está grávida.