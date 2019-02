Achou injusta a vitória de 'Green Book'? Escolha você mesmo os melhores filmes da temporada - de forma oficial

Como é de praxe, o Festival Sesc Melhores Filmes conta com a ajuda do público para definir, afinal, quais foram os destaques da temporada cinematográfica do ano que passou.

A votação para a 45ª edição do evento, que acontece no Cinesesc entre os dias 11 de abril e 1º de maio, está aberta até o dia 5 de março no site do Sesc.

Por lá, é possível indicar a preferência de melhor filme nacional e internacional, diretor e ator, entre outras categorias.

O legal é que, depois de votar, o eleitor ganha um voucher para trocar na bilheteria do Cinesesc e assistir a alguma das atrações do festival.