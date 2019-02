BTS inicia projeto ARMYPEDIA e revela a primeira parte do ‘quebra-cabeça’

O ambicioso projeto ARMYPEDIA do grupo sul-coreano BTS já começou oficialmente, conforme revelou o site Soompi.

No início desta semana, o BTS anunciou os planos para lançar o projeto global que registraria os 2.080 dias da carreira do grupo (a partir da estreia em 13 de junho de 2013 até 21 de fevereiro de 2019).

Para cada um dos 2.080 dias arquivados pelo ARMYPEDIA, cada fã terá a oportunidade de postar uma memória sobre o BTS relacionado a essa data específica.

O grande desafio: No entanto, para "desbloquear", os fãs precisarão primeiro encontrar a peça do quebra-cabeça correspondente.

E o BTSjá deu o pontapé inicial ao compartilhar a primeira peça do quebra-cabeça na conta oficial do ARMYPEDIA no Twitter. Confira:

Outras partes também já foram liberadas pela boy band de K-pop. Você está animado para este novo projeto? Saiba mais sobre o ARMYPEDIA no site oficial.

