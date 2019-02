Oscar dos piores, Framboesa de Ouro elege 'vencedores'

O Oscar acontece na noite deste domingo (24), mas antes uma das "premiações" mais descontraídas de Hollywood elegeu os seus "vencedores". O Framboesa de Ouro, que indica os piores filmes e atores, divulgou a sua lista de quem se saiu melhor (ou pior) em cada categoria.

O longa-metragem que ganhou a alcunha de "Pior Filme" foi "Holmes & Watson". O projeto tem a direção de Etan Cohen e é protagonizado pelos comediantes Will Ferrell e John C. Reilly.

Curiosamente, quem levou o prêmio de "Pior Atriz" foi uma das indicadas ao Oscar de "Melhor Atriz", Melissa McCarthy. A sua "vitória" aconteceu por conta das interpretações em "Crimes em Happytime" e "Alma da Festa".

Veja todos os "vencedores":

PIOR FILME

Gotti

Crimes em Happytime

Holmes & Watson

Robin Hood – A Origem

A Maldição da Casa Winchester

PIOR ATRIZ

Jennifer Garner, Peppermint

Amber Heard, London Fields

Melissa McCarthy, Crimes em Happytime e Alma da Festa

Helen Mirren, A Maldição da Casa Winchester

Amanda Seyfried, The Clapper

PIOR ATOR

Johnny Depp (voz) – Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim

Will Ferrell, Holmes & Watson

John Travolta, Gotti

Donald J. Trump (como ele mesmo), Death of a Nation e Fahrenheit 11/9

Bruce Willis, Desejo de Matar

PIOR ATOR COADJUVANTE

Jamie Foxx, Robin Hood – A Origem

Ludacris (voz), Show Dogs

Joel McHale, Crimes em Happytime

John C. Reilly, Holmes & Watson

Justice Smith, Jurassic World: Fallen Kingdom

PIOR ATRIZ COADJUVANTE

Kellyanne Conway (como ela mesma), Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden, 50 Tons de Liberdade

Kelly Preston, Gotti

Jaz Sinclair, Slender Man: Pesadelo Sem Rosto

Melania Trump (como ela mesma), Fahrenheit 11/9

PIOR COMBINAÇÃO NA TELA

Qualquer combinação de bonecos ou atores (especialmente nas cenas de sexo) em Crimes em Happytime

O rápido declínio da carreira de Johnny Depp em Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim

Will Ferrell e John C. Reilly estragando personagens queridos da literatura em Holmes & Watson

Kelly Preston e John Travolta com críticas no nível de Battlefield Earth em Gotti

Donald J. Trump e sua inesgotável mesquinharia em Death of a Nation e Fahrenheit 11/9

PIOR REMAKE, SEQUÊNCIA OU CÓPIA

Death of a Nation (remake de Hillary’s America)

Desejo de Matar

Holmes & Watson

The Meg (cópia de Tubarão)

Robin Hood – A Origem

PIOR DIRETOR

Etan Cohen, Holmes & Watson

Kevin Connolly, Gotti

James Foley, 50 Tons de Liberdade

Brian Henson, Crimes em Happytime

The Spierig Brothers (Michael e Peter), A Maldição da Casa de Winchester

PIOR ROTEIRO

Death of a Nation

50 Tons de Liberdade

Gotti

Crimes em Happytime

A Maldição da Casa de Winchester