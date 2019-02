Oscar 2019: O tapete vermelho nem começou e já temos O LOOK da noite

Billy Porter ataca novamente. O ator de "Pose", que foi ao Globo de Ouro, em janeiro, vestindo um terno repleto de bordados e capa com forro cor-de-rosa, já estreou o tapete vermelho da 91ª edição do Oscar – que ainda nem havia sido inaugurado ainda – com um look masculino/feminino.

Leia mais:

Histórias reais, empoderamento e muita música: veja curiosidades sobre os indicados ao Oscar de Melhor Filme

Oscar 2019: Como as atrizes escolhem seus vestidos para a grande noite?

O modelo mistura um smoking com (gravata borboleta), saia longa, volumosa e rodada. E o ator reforçou a pose no 'carão'.

O vestido-smoking vestido por Porter, 49 anos, é de veludo e foi desenhado pelo estilista Christian Siriano.

Confira:

Reuters/Mario Anzuoni