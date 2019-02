Oscar 2019: Qual a diferença entre os prêmios de Trilha Sonora e Canção Original?

Um dos momentos mais esperados por cinéfilos de todo o mundo, a cerimônia do Oscar premia filmes em diversas categorias. Algumas delas, inclusive, provocam confusão em muita gente: afinal, qual seria a diferença entre Melhor Trilha Sonora e Canção Original?

Não é muito difícil: basicamente, Canção Original vai para uma única música do filme, enquanto Trilha Sonora premia todo o conjunto musical de um longa.

Leia mais:

Você sabe qual é a diferença entre as categorias Mixagem e Edição de Som?

Relembre as músicas indicadas a Melhor Canção Original do Oscar 2019

A trilha de "Se a Rua Beale Falasse", por exemplo, está presente em momentos cruciais para o filme. É através dela – e de boas atuações – que entendemos os sentimentos dos personagens, já que nem sempre dizem o que estão pensando. Para concorrer em Melhor Trilha Sonora, a Academia exige que ao menos cinco músicas instrumentais tenham sido criadas exclusivamente para o filme.

Já Melhor Canção Original costuma selecionar uma música-tema – do filme ou de um personagem específico – que fica martelando na cabeça do espectador depois do filme. E como o nome já diz, a canção precisa ser inédita. Não tem quem assista "Nasce uma Estrela", por exemplo, e não se lembre de pelo menos uma das músicas.

Aliás, "Nasce uma Estrela" é o exemplo perfeito para tirar todas as dúvidas. Como a trilha do filme é composta apenas pelas músicas cantadas por Bradley Cooper e Lady Gaga, ele não era elegível para a categoria Melhor Trilha Sonora. "Shallow", "I'll Never Love Again" e "Always Remember Us This Way" foram as inscritas para a pré-seleção para Melhor Canção Original – embora só a primeira tenha conseguido a indicação.

Existem outros casos: em "Me Chame Pelo Seu Nome" – um dos indicados da edição passada – a canção-tema do filme aparece em diversos momentos, funcionando como uma trilha sonora de uma música só. Mas como é uma faixa apenas não pode concorrer em Melhor Trilha Sonora.

Vale lembrar que os prêmios não vão para os artistas que cantam, mas sim para seus compositores. Caso "Shallow" confirme seu favoritismo, Lady Gaga realmente ganhará a estatueta, mas isso porque ela é uma das autoras da letra. Para deixar claro: embora seja Idina Menzel seja a voz de "Let It Go", quem realmente venceu o prêmio em 2013 foi o casal Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez.