Glenn Close leva cachorro de estimação ao Spirit Awards

Glenn Close está roubando a atenção na temporada de premiações por sua interpretação em "A Esposa", mas no Spirit Awards não foi ela que se destacou. Quem esteve sob os holofotes da cerimônia que aconteceu no último sábado (23) foi o seu cachorro Pip.

Leia mais:

Oscar 2019: Melissa McCarthy, de coadjuvante na TV a dama da comédia

Histórias reais, empoderamento e muita música: veja curiosidades sobre os indicados ao Oscar de Melhor Filme

A atriz levou o animal de estimação com ela até o evento. Ele chegou a subir no palco com ela no momento em que recebeu a estatueta de "Melhor Atriz". "Ele é o meu acompanhante", brincou a artista.

Close é uma das favoritas ao Oscar de "Melhor Atriz", categoria em que concorre com outras intérpretes de peso,

como Lady Gaga e Olivia Colman.

Veja o vídeo da atriz e Pip na premiação: