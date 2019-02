Deslumbrada no tapete vermelho, Marie Kondo 'leva alegria' ao Oscar 2019

A organizadora profissional Marie Kondo, toda discretinha e fofa, roubou um tanto da cena ao chegar no tapete vermelho da 91ª edição do Oscar, na noite deste domingo (24), em Los Angeles.

Sorridente e expressiva, ela acenou o tempo todo, ao lado do marido, Takumi Kawahara. Bem de acordo com o seu lema na série "Tidying Up", da Netflix, Marie estava 'sparking joy', ou levando alegria ao tapete vermelho.

Além de convidada da festa, Marie é correspondente do site Access Hollywood. Ela escolheu um vestido cor-de-rosa e bordado para o tapete vermelho. Veja abaixo: