Oito exposições para visitar em Curitiba

Exposições temporárias e permanentes, pagas e gratuitas, artísticas, didáticas e históricas podem ser visitadas neste mês em diversos espaços de Curitiba. Há opções para quem quer aprender sobre a história do nosso estado, interagir com itens tecnológicos, refletir sobre questões como sustentabilidade e religião, e para admirar a expressividade de artistas brasileiros. Confira algumas das mostras em cartaz, agora, na cidade.

Circuito ‘Ocupação do Território Paranaense’

O circuito reúne exposições de longa duração que tratam sobre a história de ocupação do Paraná, desde 10 mil anos atrás até o século XX. Os blocos temáticos que compõem o circuito trazem objetos relacionados à arqueologia, indígenas, tropeirismo, negros do Paraná, e autoridade e justiça (incluindo conflitos militares). O circuito pode ser visitado no Museu Paranaense (Rua Kellers, 289), de terça a sexta, das 9h às 17h30, e sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita.

Itens da cultura negra paranaense fazem parte do circuito / Kraw Penas/Seec

‘Diáfano’

Exposição traz obras de Carlos Fajardo criadas com superfícies reflexivas. Foram usados vidros, espelhos e superfícies semirreflexivas, transparentes e coloridas, combinada entre si e com outros itens, como fotografias, feltros de lã e estruturas tridimensionais. Em cartaz até 28 de abril, a exposição pode ser visitada de terça a domingo, das 10h às 18h, no Museu Oscar Niemeyer. A entrada é gratuita nas quartas e custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) nos outros dias.

Obras combinam superfícies reflexivas diversas com outras estruturas / Divulgação

Circuito de Arte Contemporânea de Curitiba

A primeira edição do circuito acontece no MuMa (Museu Municipal de Arte de Curitiba), no Portão Cultural, até 6 de março. Estão expostas diversas obras, como fotografias e ilustrações, de artistas de todo o país. A exposição pode ser visitada de terça a domingo, das 10 às 19 horas. A entrada é gratuita.

Obra de Gustavo Aragoni faz parte do circuito / Divulgação

Mostra de acervo

Pinturas, gravuras e esculturas de 30 artistas estão expostas na Galeria Zilda Fraletti (Avenida Batel, 1750) até o dia 15 de março. Alguns dos artistas cujas obras compõem o acervo são Eduardo Custódio, Juliane Fuganti, André Mendes, Rossana Guimarães, Emanoel Araújo, Marcelo Conrado e Cristina Jardanowski. A mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h30, e sábado, das 10 às 14 horas. A entrada é gratuita.

“Nostalgia”, de Eduardo Custódio / Divulgação

‘Estruturas e valores’

Mostra do paranaense Antonio Arney reúne pinturas com colagens em madeira que trazem discussão sobre sustentabilidade, arquitetura e memória. A exposição pode ser visitada até 17 de março, de terça a domingo, das 10h às 18h, no Museu Oscar Niemeyer. A entrada é gratuita nas quartas e custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) nos outros dias.

‘Ilustração Botânica: plantas brasileiras’

Trabalhos de 17 artistas do Centro de Ilustração Botânica do Paraná estão em cartaz no Memorial de Curitiba, com entrada gratuita. A mostra pode ser visitada até 28 de abril, de terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 18h, e sábado e domingo, das 9h às 15h.

Artistas representam espécie nativas e também as ameaçadas de extinção / Divulgação

Arte sacra

A exposição permanente do Masac (Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Curitiba) conta com centenas de peças, como objetos de culto, mobiliário, fotografias, pinturas, paramentos litúrgicos, imagens e objetos de uso pessoal. Dentre as peças, há a imagem do Bom Jesus dos Pinhais, do fim do século 17, em terracota. O museu, localizado na Rua Claudino dos Santos, s/n, pode ser visitado de terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 18h, e sábado e domingo, das 9h às 14h. A entrada é gratuita.

Imagens e objetos de culto são encontrados no museu / Cido Marques/FCC

‘Manifesto contra a gravidade’

Em cartaz até 11 de março na Soma Galeria (Saldanha Marinho, 1.230), a exposição do curitibano Jack Holmer traz itens como robôs interativos e GameArt. A mostra se baseia na pesquisa do artista sobre robótica e inteligência artificial. O público pode visitar a exposição de segunda a sexta das 10h às 19h e sábado das 10h às 17h. A entrada é gratuita.