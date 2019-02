Foliões não perdoam e levam para rua polêmica entre famosos

Se você passou a última semana sem ouvir falar da separação de José Loreto e Débora Nascimento e todas polêmicas envolvendo Marina Ruy Barbosa, Giovanna Ewbank, Bruna Marquezine e cia na história conta para gente em que mundo você estava.

O brasileiro gosta de uma boa fofoca, mas ama ainda mais o Carnaval, então se der para juntar as duas coisas ficou perfeito. Um grupo de foliões revolveu levar para as ruas do Rio de Janeiro a treta do mundinho dos famosos.

O perfil O Que Fazer no Rio divulgou uma foto de três pessoas representando a polêmica. Tem referência a Marina Ruy Barbosa, que ganhou muitos seguidores após ser apontada como a pivô da separação do colega de elenco da novela O Sétimo Guardião, a José Loreto, que reconheceu que errou e afirmou que vai lutar pelo perdão de Débora Nascimento, e ainda a representação de Giovanna Ewbank, que é apontada como a pessoa que entregou a queda de Loreto por Marina para a mulher.

O trio, que esteve no bloco Céu na Terra, em Santa Teresa, ainda carregou uma plaquinha com a palavra "surube-se". Isso é uma referência a um perfil secreto no Instagram que nos últimos dias começou a revelar supostas histórias dos globais vividas no final do ano em Fernando de Noronha.