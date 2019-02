Efeito Bradley Cooper/Lady Gaga! Veja casais do cinema que são "shippados" na vida real

Há filmes que tem casais tão carismáticos que os fãs não conseguem mais diferenciar a realidade das telonas, acabando torcendo a todo momento por uma relacionamento dos dois fora do trabalho.

O último grande exemplo disso é em "Nasce Uma Estrela", indicado ao Oscar 2019 que tem Bradley Cooper e Lady Gaga como par romântico. O término do relacionamento da cantora com o noivo Christian Carino impulsionou a imaginação dos internautas, com a torcida de que o seu colega ator substituísse o antigo companheiro.

Leia mais:

Oscar 2019: 8 fatos sobre A Favorita, favorito para Oscar de Melhor Filme

Oscar 2019: Confira as críticas do Metro Jornal de todos os indicados a Melhor Diretor

Porém, a dupla do momento não é o único "shipp" dos fãs. Confira quais casais do cinema empolgaram o público de todos os jeitos:

Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet)/Titanic

Reprodução

O clássico de James Cameron rendeu um casal eterno, especialmente porque DiCaprio e Winslet também são amigos na vida real até hoje.

Christian (Ewan McGregor) e Satine (Nicole Kidman)/Moulin Rouge

Reprodução

Há 18 anos "Moulin Rouge" segue como um musical/romance icônico. Quando McGregor e Kidman se encontram nos dias atuais não tem como não lembrar dos dois juntos, mesmo com ambos comprometidos.

Noah (Ryan Gosling) e Allie (Rachel McAdams)/Diário de uma Paixão

Reprodução

O "shipp" é imenso, mas esse é um dos casais mais improváveis da vida real pelos diversos relatos de que ambos tinham uma relação difíl no set de filmagem. Nem por isso não há torcida…

Danny (John Travolta) e Sandy (Olivia Newton-John)/Grease

Reprodução

Um clássico que marcou gerações, "Grease" tem uma das duplas românticas mais carismáticas de todos os tempos. Na época, se chegou a cogitar que os dois tiveram um romance real, mas foram apenas boatos.

Troy (Zac Efron) e Gabriella (Vanessa Hudgens)/High School Musical

Reprodução

Eterno xodó dos fãs da Disney, "High School Musical" também teve o seu casal protagonista tendo um romance na vida real, mas que acabaram por se separar.

Jenna (Jennifer Garner) e Matt (Mark Rufallo)/De Repente 30

Reprodução

Tanto Garner como Ruffalo eram comprometidos na época, mas o casal de personagens ganhou tanto o coração dos fãs que era difícil não torcer pelos dois.

Lee (John Krasinski) e Evelyn (Emily Blunt)/Um Lugar Silencioso

Reprodução

Krasinski e Blunt são o caso reverso. Casados na vida real, fizeram este terror bem-sucedido em que interpretam um casal. É "shipp" para todo lado!