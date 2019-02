Otto lança vinil com apresentação em Santo André

O cantor, compositor e percussionista Otto faz show neste sábado (23), às 20h, no Sesc Santo André. A apresentação é especial – trata-se do relançamento em vinil de “Samba Pra Burro”, disco de estreia do Pernambucano, que completou duas décadas no ano passado.

Na época, Otto inovou ao misturar estilos de música eletrônica com ritmos da cultura popular brasileira. Nas faixas do álbum, drum’n’bass e maracatu, rap e forró, instrumentos eletrônicos e cantigas compõem as diferentes experimentações musicais do artista, que hoje tem seis discos lançados.

Os ingressos podem ser comprados nas bilheterias da Rede Sesc e em site do Sesc.

Serviço

No Sesc Santo André (r. Tamarutaca, 302 – Santo André, tel.: 11 4469-1311). Sáb., às 20h. R$ 6 a 20.