Oscar 2019: Relembre as músicas indicadas a Melhor Canção Original

A categoria de Melhor Canção Original costuma ser uma das mais simples para quem quer participar do bolão do Oscar, mas não acompanhou os filmes da temporada: bastam 15 minutos para conhecer todos os indicados. Este ano, as músicas trilham longas de gêneros bem distintos: fantasia, documentário, drama, aventura e faroeste.

O Oscar 2019 acontece no próximo domingo (22) e deve contar com apresentações dos indicados nesta categoria. A banda Queen, biografada no filme "Bohemian Rhapsody" também já confirmou presença no palco, com o cantor Adam Lambert como vocalista.

Ouça as músicas indicadas ao Oscar de Melhor Canção Original:

"Shallow", de "Nasce uma Estrela"

O dueto entre Lady Gaga e Bradley Cooper é um dos favoritos da temporada. Esta é a segunda vez que a cantora concorre ao Oscar – a primeira foi em 2016, por "'Til It Happens To You". Cooper já avisou que está "aterrorizado" em ter que se apresentar ao lado de Gaga na cerimônia.

"All the Stars", de "Pantera Negra"

A música de Kendrick Lamar e SZA foi o primeiro single do álbum lançado exclusivamente para o filme. Contudo, ambos artistas anunciaram nesta sexta-feira (22) que não vão se apresentar no Oscar. De acordo com a apuração da revista Variety, houve um problema de "logística e timing".

"The Place Where Lost Things Go", de "O Retorno de Mary Poppins"

O solo de Emily Blunt em "O Retorno de Mary Poppins" é uma composição de Marc Shaiman, que já concorreu ao Oscar sete vezes, entre elas "Patch Adams, o Amor é Contagiante" e "South Park: Maior, Melhor e Sem Cortes". Contudo, quem deve cantar a música no Oscar é a cantora Bette Midler.

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings", de "A Balada de Buster Scruggs"

Esta é a única música original da trilha sonora de "A Balada de Buster Scruggs". Também é a primeira vez dos compositores David Rawlings e Gillian Welch concorrendo ao prêmio. A dupla Gillian Welch e David Rawling é esperada para apresentar a canção no Oscar.

"I'll Fight", de "RBG"

A cantora Jennifer Hudson canta a música que é trilha sonora do documentário "RBG". Ela foi composta por Diane Warren, que já concorreu 10 vezes ao Oscar , mas nunca venceu. Hudson ainda não confirmou presença no palco do Oscar.