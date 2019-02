Oscar 2019 pode refletir as mudanças em Hollywood; confira as apostas do Metro

Neste domingo (24), cinéfilos de todo o mundo estarão com os olhos voltados para a 91ª edição dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.



Todos querem saber se os ganhadores vão representar as transformações profundas pelas quais a indústria de Hollywood passa neste momento. Com base nas demais premiações da temporada, revelamos quem tem mais chance de levar agora e quais as apostas dos editores de Cultura do Metro Jornal.



Reinado do streaming

Com suas dez indicações, “Roma” pode ser o primeiro longa a vencer os prêmios de melhor filme estrangeiro e melhor filme. Pode também ser o responsável por premiar a primeira atriz de origem indígena. Mas o que todo mundo quer saber é se a produção de um serviço de streaming vai desbancar os estúdios tradicionais como melhor filme da temporada.

Direção negra

Chega a ser inacreditável que só agora Spike Lee tenha conseguido uma indicação ao Oscar de melhor diretor. Se for agraciado por “Infiltrado na Klan”, ele será o primeiro negro em 91 anos a levar o careca para casa, mas tudo indica que será difícil tirar esse prêmio de Cuarón.

México domina

Talvez Trump precise mesmo de um muro para bloquear o sucesso dos mexicanos como melhor diretor. Nos últimos cinco anos, o prêmio foi dado a Alejandro González Iñarritu (2015, 2016), Guillermo del Toro (2018) e o próprio Cuarón (2014), favorito mais uma vez por “Roma”.

Herói campeão

Será que o filão mais lucrativo dos últimos dez anos vai finalmente ter o reconhecimento de seus pares? “Pantera Negra” concorre em sete categorias e,

se levar o Oscar de melhor filme, será o primeiro do gênero a garantir a estatueta.

Quem votou?

Alex Ferreira (Metro Belo Horizonte), Amanda Andrade (Metro Curitiba), Amanda Queirós (Metro São Paulo), Bruno Bucis (Metro Brasília), Gislandia Governo (Metro Rio) e Mônica Kanitz (Metro Porto Alegre).