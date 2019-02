Oscar 2019: 5 motivos para se apaixonar ainda mais por Nasce uma Estrela

"Nasce uma Estrela", o drama com Lady Gaga e Bradley Cooper, já é um dos favoritos do público entre todos os lançamentos de 2018. Trazendo romance, drama, humor e muita música, o longa pode não ganhar todas as sete estatuetas às quais foi indicado, mas já conquistou muitos corações.

Confira agora cinco fatos sobre o filme, sua filmagem e história, para se apaixonar mais ainda:

Lady Gaga foi escolhida a dedo por Bradley Cooper para protagonizar

Além de ator principal, Bradley também é diretor do filme. Outros nomes foram cotados – entre eles, ninguém menos que Beyoncé –, mas o galã fez questão de trazer Lady Gaga, uma amiga pessoal e estrela da música pop global, para o projeto.

Ele inclusive precisou bater o pé para a produtora, Warner, aceitar a cantora no papel. Ele mostrou a eles um vídeo de ambos cantando juntos, e até fez um teste de cena caseiro.

As filmagens duraram apenas 42 dias!

Com duração de duas horas e 14 minutos, consideravelmente longa para Hollywood, o filme precisou de pouco tempo para ser gravado: apenas 42 dias, menos de um mês e meio.

O filme foi gravado em dois dos maiores festivais de música do mundo

Uma das filmagens foi durante a participação de Lady Gaga no festival Coachella, em 2017, nos Estados Unidos. A cantora foi a primeira artista principal do festival em uma década. Os presentes no festival puderam assistir as filmagens acontecendo, por apenas 10 dólares.

Cenas de show de Bradley Cooper foram também gravadas no festival Glastonbury, logo antes do show de Kris Kristofferson, que interpretou o mesmo papel de Bradley na versão de 1976 de Nasce uma Estrela. Fofo!

Gaga teve de gravar "I'll Never Love Again" no dia da morte de sua melhor amiga

Lady Gaga recebeu a notícia de que sua melhor amiga, Sonja Durnham, estava prestes a morrer, e imediatamente foi até o hospital. No entanto, chegou quinze minutos muito tarde. Sonja havia falecido após lutar contra o câncer.

No mesmo dia, a cantora teria de gravar uma dolorosa cena de Nasce uma Estrela, em que canta "I'll Never Love Again". Bradley a ofereceu a chance de adiar a filmagem, mas ela recusou.

"Eu precisava cantar", disse. "Bradley foi tão gentil comigo. Eu nunca vou me esquecer daquele dia".

Após a estreia, Cooper e Gaga receberam aplausos de pé durante oito minutos seguidos

O longa estreou no Festival de Cinema de Veneza. Lá, após a exibição, a plateia se levantou e começou a aplaudir o casal principal, Lady Gaga e Bradley Cooper.

Os aplausos foram tão enfáticos que só acabaram após oito minutos. Gaga chorou com a emoção. Ela também chorou ao ver o filme pela primeira vez, do início ao fim.