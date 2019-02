Oscar 2019: Confira as críticas do Metro Jornal de todos os indicados a Melhor Diretor

A cerimônia de entrega das estatuetas do Oscar 2019 acontece no próximo domingo (24). Se você é daqueles que sempre acompanha a premiação, mas ainda não assistiu todos os filmes, já está na hora de selecionar quais serão prioridade.

Leia mais:

Confira as críticas do Metro Jornal aos indicados ao Oscar de Melhor Diretor:

Roma

O último filme de Alfonso Cuarón surge como a grande chance da Netflix levar seu primeiro Oscar. Com 10 indicações, "Roma" é um dos favoritos da temporada e, de forma simples, toca em questões sociais profundas. Caso ganhe, este será a segunda estatueta de Cuarón.

A Favorita

O diretor grego Yorgos Lanthimos já foi indicado outras duas vezes ao Oscar: em 2011 por "Dente Canino", em Melhor Filme Estrangeiro, e em 2017 por "O Lagosta", em Melhor Roteiro Original. Dessa vez, surge com "A Favorita", longa com 10 indicações.

Infiltrado na Klan

Parece mentira, dada sua importância para o cinema americano, mas essa é a primeira vez que Spike Lee concorre ao Oscar. Em "Infiltrado na Klan", Lee explora mais uma vez a questão racial, dessa vez sob a ótica de um policial negro que se infiltra na maior organização terrorista 'anti-negros' dos Estados Unidos.

Vice

A cinebiografia do vice-presidente estadunidense Dick Cheney pode render uma segunda estatueta a Adam McKay, vencedor do prêmio de Melhor Diretor em 2015 por "A Grande Aposta". No filme, o protagonista é interpretado por Christian Bale, que engordou 20 quilos para o papel.

Guerra Fria

O polonês Paweł Pawlikowski volta aos holofotes americanos após vencer o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2015, por "Ida". Em "Guerra Fria", o conflito entre Estados Unidos e União Soviética serve de cenário para 15 anos de idas e vindas de um casal de artistas poloneses.