Neymar está conhecendo melhor uma nova Bruna, diz jornal

Neymar está no Brasil para continuar a recuperação da lesão no pé direito e curtir o Carnaval. No entanto, parece que o craque chega para a folia com uma nova affair. A escolhida é Cindy Bruna, segundo informações do colunista Leo Dias, do jornal O Dia.

De origem francesa, a modelo integra o casting da Victoria´Secret e costuma receber curtidas do atacante em suas fotos nas redes sociais.

Além do nome, que possibilita que os fãs revivam o Brumar, a top é apontada como semelhante a Bruna Marquezine em alguns traços.

Neymar e Marquezine terminaram o romance em outubro do ano passado. Na época, a atriz declarou que a decisão partiu do camisa 10 da Seleção Brasileira.

Veja fotos da affair de Neymar: