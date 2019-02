Netflix: 'A Maldição da Residência Hill' vira antologia e trama da 2ª temporada é revelada

Após o sucesso da primeira temporada de “A Maldição da Residência Hill”, era esperado que a Netflix nos surpreendesse com novos episódios. No entanto, a série se transformou em uma antologia e agora conheceremos uma nova história aterrorizante, com novos personagens.

A segunda temporada chegará em 2020 e ganhará o titulo de “The Haunting of Bly Manor”. A trama será uma adaptação do romance “Turn of the Screw” de Henry James, uma história que gira em torno de uma governanta que cuida de duas crianças em uma propriedade isolada e está convencida de que algo sobrenatural assombra o local.

A new Haunting is coming. Can you guess where it takes place? Listen closely… pic.twitter.com/vqzrd3z4NZ — The Haunting of Hill House (@haunting) February 21, 2019