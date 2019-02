Metro Indica: confira dicas culturais para aproveitar o fim de semana

O fim de semana chegou e, como sempre, o Metro Jornal separou alguma dicas para te ajudar a se programar para este fim de semana (22 a 24 de fevereiro). Confira!

Show

Margareth Menezes. Em ritmo de samba, Margareth dá início ao pré-Carnaval com um baile musical no qual mistura elementos africanos, brasileiros, indígenas e pop. Na Casa Natura Musical (r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, tel.: 4003-6860). Sex., às 22h. De R$ 60 a R$ 220.

Forgotten Boys. O show conta com as melhores músicas da trajetória do grupo, além de sucessos que influenciaram o som de uma das bandas mais enérgicas do garage rock paulistano. No CCSP (r. Vergueiro, 1.000, Liberdade, tel.: 3397-4002). Dom. às 18h. R$25.

Viola Perfumosa. O show de canções autorais apresenta instrumentos como viola caipira, violoncelo, rabeca e alfaias – com influências de Villa-Lobos e Inezita Barroso – aliados às vozes dos três “cantautores” Ceumar, Lui Coimbra e Paulo Freire . No Sesc Santo Amaro (r. Amador Bueno, 505, tel.: 5541-4000). Sex., às 21h. Grátis.

TV

‘Taxitramas’. O livro assinado por Mauro Castro se transforma agora em uma série de humor que conta a vida – e os perrengues – de um grupo de taxistas que precisa investigar o desaparecimento de um colega. Estreia sex., às 20h30, no canal Prime Box Brasil.

Teatro

‘Domínio Público’. O espetáculo reflete sobre os limites da expressão artística a partir da experiência de censura de quatro artistas envolvidos em polêmicas recentes, entre eles Wagner Schwartz, responsável pela performance “La Bête”, criticada por ser apresentada diante de uma criança, e Renata Carvalho, impedida de representar Jesus Cristo por ser travesti. No Centro Universitário Maria Antônia (r. Maria Antônia, 258, Vila Buarque, tel.: 3123-5222). Sex. e sáb., às 21h; dom. às 20h. R$ 30.

‘Las Orientales’. Com literatura, música, poesia e história, o espetáculo performático musical de Paula Cohen e Natalia Mallo busca discutir a condição da mulher por meio das trajetórias revolucionárias de três grandes poetas uruguaias. No Sesc Ipiranga (r. Bom Pastor, 822, tel.: 3340-2000). Sex., às 21h30, sáb., às 19h30 e dom., às 18h30. R$ 20.

Erudito

Orquestra Jovem do Estado. O conjunto inicia a temporada de festejo de seus 40 anos de atividades apresentando composições do início do século 20, assinadas por nomes como Elgar, Britten e Janáček. O jovens bolsistas se apresentam sob regência do maestro Cláudio Cruz com a participação de solistas convidados. Na Sala São Paulo (pça. Júlio Prestes, 16, Luz, tel.: 3367-9500). Dom. às 16h. R$ 30.